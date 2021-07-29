10-летний мальчик рассказал впоследствии медикам, что очень перепугался и даже не понимал, что делает.

Из пожара в Николаеве спасли 10-летнего мальчика.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Огонь загорелся сегодня, 29 июля, в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома на ул. Чкалова. В 8:12 на "101" позвонили очевидцы и сообщили, что из окон квартиры идет плотный дым.

Спасатели приехали по адресу и увидели, что с балкона квартиры выглядывает ребенок.

"Комбинированным подъемом с применением трехколенчатой и штурмовой лестниц пожарные эвакуировали мальчика 10 лет и передали медикам. Каретой скорой помощи он доставлен в детскую больницу с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести", - отметили в ГСЧС.

В 08:30 пожар локализовали, а в 08:46 потушили. Выяснилось, что сгорело 20 кв. м квартиры, а огонь загорелся из-за короткого замыкания электросети.

На опубликованном видео мальчик рассказал медикам "скорой", что сначала увидел дым, а затем исчезла электроэнергия. Ребенок говорит, очень перепугался и даже не понимал, что делает.

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Автор: Катерина Комолова