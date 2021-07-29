9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза.

Спасатели ликвидировали пожар в пассажирском поезде "Киев-Херсон", произошедший вблизи Николаева.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области Facebook.

"Сообщение о пожаре поступило в 21:25. Горел задний отсек тепловоза поезда "Интер-Сити", который следовал из Киева в Херсон. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров", - информировали спасатели.

9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Через полчаса пожар полностью ликвидировали: сейчас устанавливают причины возгорания, жертв и пострадавших нет.

Впоследствии поезд отправили к конечной станции Херсон.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестные наложили камни и шины на рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", следовавшим из Киева. Инцидент произошел 6 июля на 1496 км перегона Одесса-Застава-1 – станция Усатово.

"Около 14:00 машинист электропоезда "Интерсити" №761 сообщением "Киев-Одесса" применил экстренное торможение для предотвращения наезда на камни и шины. К счастью и благодаря оперативным действиям машиниста, наезда удалось избежать", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

Во время осмотра был выявлен факт наложения камней и шин на обе рельсовые нитки. Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 минуты.

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Автор: Олег Давыгора