Сейчас новую систему тестируют и вскоре уже запустят полноценно.

Пограничная служба и Минобороны усовершенствуют обмен данными в отношении военнообязанных лиц, чтобы выезд за границу по поддельным документам стал невозможным. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

На днях Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) предложило ряд мер, направленных на преодоление коррупции при оформлении разрешительных документов на выезд за границу. По словам Демченко, после совершенствования процедур обмена информацией с военными пограничники в пунктах пропуска будут точно знать, являются ли действительными предоставленные гражданином документы, дающие право на выезд за границу.

"Со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, которые пытались выехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе якобы выданные ТЦК. Сейчас для проверки документов отбывается взаимодействие с конкретными ТЦК, которые выдавали соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен", – пояснил спикер ГПСУ.

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Специальное программное обеспечение для этого уже тестируют. Параллельно обсуждаются критерии, по которым представители ТЦК и Госпогранслужбы будут иметь доступ к общей базе.

"Практически, когда эта система будет налажена, при оформлении лица в пунктах пропуска в пограничном отношении инспекторы ГПСУ сразу будут видеть, действительно ли ТЦК были выданы документы в отношении указанного лица", – отметил Демченко.

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Ранее УНИАН неоднократно писал о случаях разоблачения коррупционеров, которые за деньги безосновательно выдавали документы на выезд за границу военнообязанным, не имеющим такого права. Например, им выдают документы о непригодности к военной службе.

Но есть и более сложные схемы. Например, в Одесской области группа дельцов создала систему выезда мужчин под видом лиц, которые сопровождают инвалида. После пересечения границы "инвалиды" затем возвращались в Украину для нового рейса, а сопровождающий оставался в Европе.

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