Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что в Краматорске неизвестные пейнтбольными шарами с краской обстреляли авто возле избирательного участка.
Читайте такжеВ городах Украины проходит второй тур местных выборов (онлайн-трансляция)
Как сообщается на странице КИУ в Facebook, около 12:30 возле избирательного участка №140983 неизвестные обстреляли пейнтбольными шарами с краской автомобиль "Газель", стоявший у здания, где размещается участок.
Водитель сообщил об этом случае в полицию.
Наблюдатели КИУ отмечают, что именно этот автобус мог осуществлять подвоз к избирательному участку в пользу одного из кандидатов.
Выборы в Украине
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram