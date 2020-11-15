По данным КИУ, именно этот микроавтобус мог осуществлять подвоз избирателей к участку в пользу одного из кандидатов.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что в Краматорске неизвестные пейнтбольными шарами с краской обстреляли авто возле избирательного участка.

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Как сообщается на странице КИУ в Facebook, около 12:30 возле избирательного участка №140983 неизвестные обстреляли пейнтбольными шарами с краской автомобиль "Газель", стоявший у здания, где размещается участок.

Водитель сообщил об этом случае в полицию.

Наблюдатели КИУ отмечают, что именно этот автобус мог осуществлять подвоз к избирательному участку в пользу одного из кандидатов.

Выборы в Украине

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Антонина Доломанжи