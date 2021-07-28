Сама правонарушительница - кандидат на должность Главного госинспектора в Государственную погранслужбу Украины.

В Киеве женщина с признаками опьянения села за руль своего авто на глазах у полицейских. После того как ее остановили за пьяную езду, она начала кричать о своем статусе и устроила скандал с копами.

Буйной киевлянкой оказалась жена столичного таможенника, которая сама претендует на высокую должность в Гостаможне, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, 28 июля в сообществе появилась информация о том, что на линию 102 поступил вызов из-за незначительного конфликта в магазине "АТБ" на улице Лобановского. Копам не пришлось вмешиваться в инцидент, так как его решили еще до их приезда. Однако охранник магазина подошел к полицейским и указал им на женщину.

По словам охранника, эта женщина была пьяной и приехала на место происшествия на автомобиле Mazda. Полицейские удостоверились в том, что у неизвестной действительно имелись признаки опьянения. Они предупредили женщину о том, что ей нельзя садиться за руль. Но она слова копов проигнорировала.

Эти же полицейские догнали и остановили женщину, однако ее реакция была странной. Она принялась громко кричать, что на самом деле не садилась за руль, а просто гуляла с собакой. При этом она заметно пошатывалась и угрожала копам своим "авторитетом".

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По данным "Киева Оперативного", буйная гражданка - жена столичного таможенника Сергея Василенко. Сама она - Анна Василенко - кандидат на должность "Главного государственного инспектора" в Гостаможне.

Полицейские составили все необходимые акты и пригласили гражданку в суд для дальнейших разбирательств. Женщина пыталась отказаться от поездки в суд, однако перенести визит ей так и не удалось.

Сообщается, что нарушительница, которая устроила скандал из-за пьяной езды, уже дважды была осуждена за вождение в нетрезвом виде.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове пьяный водитель попал в ДТП и заснул во время оформления протокола.

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Автор: Полина Кузенко