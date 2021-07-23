Его пришлось спасать.

Житель Херсона пытался попасть в жилье бывшей сожительницы и застрял в окне ее квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Херсонской области.

Правоохранители рассказали, что необычный инцидент произошел накануне. Они получили вызов от женщины, которая сообщила, что бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения отказывается покинуть ее квартиру на улице Университетской.

На месте копы увидели мужчину, который фактически висел в окне дома. Он еле дышал и терял сознание. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали медиков со спасателями.

"В это время домой как раз вернулась заявительница, которая на тот момент выходила к соседке. Она открыла дверь квартиры и общими усилиями удалось вытащить 42-летнего мужчину из ловушки. Женщина рассказала патрульным, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома. Но за время ее отсутствия мужчина решил вернуться и воспользовался для этого окном. Однако такая попытка едва не стоила ему жизни", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован