Взрывное устройство не сдетонировало и люди не пострадали.

В Одесской области задержан мужчина, пытавшийся гранатой взорвать троих односельчан.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на территории Дачненской громады.

"Нетрезвый 50-летний местный житель вспомнил старые обиды на бывшего мужа своей сожительницы и пришел к нему домой ссориться. Хозяин вместе с двумя знакомыми, которые были у него в гостях, выставили агрессивно настроенного односельчанина за ворота. Тогда он, не успокоившись, бросил в их сторону гранату РГД-5, дернув за кольцо", - сказано в сообщении.

Однако взрывное устройство не сдетонировало и люди не пострадали.

Читайте такжеСМИ узнали, что в Херсоне среди бела дня произошла "кpaжа вeкa"Специалисты-взрывотехники изъяли гранату и передали ее на экспертизу.

Следователям правонарушитель пояснил, что нашел гранату в лесополосе несколько месяцев назад и взял ее для самозащиты.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а его действия квалифицировали как покушение на убийство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

После получения заключения эксперта относительно гранаты будет решаться вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 263 УПК.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать гранату на территории школы.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая