Причиной смерти могла быть аллергическая реакция на яд насекомых.

На Ривненщине 61-летний мужчина погиб от укусов пчел.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ривненского областного совета, после обеда 10 июня медики получили вызов с просьбой о помощи. Речь шла о том, что в селе Малый Шпаков Ривненского района пчелы покусали мужчину.

Через несколько минут медики прибыли на место вызова, но увидели мужчину уже без признаков жизни.

"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - отмечается в сообщении центра со ссылкой на фельдшера, который был на месте вызова.

Сейчас проводится расследование.

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Автор: Петр Хромых