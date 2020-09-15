Теперь к войне пасечников и их насекомых должен приобщиться офицер общины.

На Волыни пчелы разоряют хозяйственные ульи и уничтожают целые семьи насекомых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гибель пчел

Как говорится в сюжете, в селе Тростянка на Волыни пасечники не успевают подсчитывать убытки, так как их ульи массово атакуют насекомые соседа-пчеловода, гибнут целые пчелиные семьи.

Спирт в рационе пчел

По словам пасечников, сосед неправильно подкармливает своих насекомых - сладким сиропом и даже поит спиртом. От алкоголя те становятся агрессивными и летят в чужие ульи.

Пасечники уверены, что агрессивные пчелы принадлежат соседу, который появился здесь недавно.

Пчеловоды заявляют, что сосед начал подкармливать своих пчел сиропом на зиму, однако делает это неправильно. В союзе песечников подтверждают — насекомые действительно могут стать агрессивными, если их неправильно подкармливать.

"Надо давать это на ночь, чтобы они за ночь это втянули и успокоились, а когда это дается днем — они пробуют, не понимают откуда оно взялось", — объясняет вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.

Сосед, которого пасечники обвиняют в пчелиной агрессии, уверяет — он непричастен. В качестве доказательства своей непричастности он показал пустые кормушки. "Пока теплая погода, пока они несут еще что-то, я сейчас не буду их ставить", — говорит мужчина.

Теперь к войне пасечников и их насекомых должен приобщиться офицер общины.

Спасение пчел от смерти

В июне 2020 года пасечники подкармливали пчел, спасая их от смерти. Цветение немногочисленных весенних медоносов было незначительным, нектара было очень мало, поэтому пчеловодам пришлось спасать пчел.

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Автор: УНИАН