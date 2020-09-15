На Волыни пчелы разоряют хозяйственные ульи и уничтожают целые семьи насекомых.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Гибель пчел
Как говорится в сюжете, в селе Тростянка на Волыни пасечники не успевают подсчитывать убытки, так как их ульи массово атакуют насекомые соседа-пчеловода, гибнут целые пчелиные семьи.
Спирт в рационе пчел
По словам пасечников, сосед неправильно подкармливает своих насекомых - сладким сиропом и даже поит спиртом. От алкоголя те становятся агрессивными и летят в чужие ульи.
Пасечники уверены, что агрессивные пчелы принадлежат соседу, который появился здесь недавно.
Пчеловоды заявляют, что сосед начал подкармливать своих пчел сиропом на зиму, однако делает это неправильно. В союзе песечников подтверждают — насекомые действительно могут стать агрессивными, если их неправильно подкармливать.
"Надо давать это на ночь, чтобы они за ночь это втянули и успокоились, а когда это дается днем — они пробуют, не понимают откуда оно взялось", — объясняет вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.
Сосед, которого пасечники обвиняют в пчелиной агрессии, уверяет — он непричастен. В качестве доказательства своей непричастности он показал пустые кормушки. "Пока теплая погода, пока они несут еще что-то, я сейчас не буду их ставить", — говорит мужчина.
Теперь к войне пасечников и их насекомых должен приобщиться офицер общины.
Спасение пчел от смерти
В июне 2020 года пасечники подкармливали пчел, спасая их от смерти. Цветение немногочисленных весенних медоносов было незначительным, нектара было очень мало, поэтому пчеловодам пришлось спасать пчел.
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