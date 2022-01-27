Водителю грозит штраф на сумму 340 гривен.

Ночью на железнодорожном перегоне Давидов - Сыхов поблизости Львова пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщают полиция области и департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

ДТП произошло сегодня, 27 января, около 00.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов.

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Машина Chevrolet, которой управлял 34-летний мужчина, въехала в поезд сообщением "Киев-Рахов".

"Травмированных и погибших в результате происшествия нет, автомобиль получил технические повреждения", - говорится в сообщении.

Из-за ДТП с опозданием двинулись поезд № 95 "Киев-Рахов", с которым столкнулось авто, поезд "Рахов - Киев" №36, поезд №7 "Киев - Черновцы".

Обстоятельства происшествия не сообщаются. На водителя легковушки полицейские составили административный протокол за нарушения правил дорожного движения. Ему грозит штраф на сумму 340 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

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