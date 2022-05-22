Полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

В Бучанском районе нашли тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"21 мая следователи и криминалисты полиции Киевщины провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Мирные граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине", - говорится в сообщении.

Так, в конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

Отмечается, что полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Бучанском районе Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили оккупанты. Рядом с местом детонации обнаружили еще 9 мин.

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