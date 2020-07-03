В Киеве вспыхнул пожар вблизи аэропорта в Жулянах (видео)

Правоохранители перекрыли движение транспорта.

В Киеве неподалеку от аэропорта имени Игоря Сикорского ("Жуляны") на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пожар произошел на выезде из города в сторону аэропорта, там расположены гаражи и ресторан.

"Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там кислородные баллоны, могут взорваться", - сообщает очевидец.

Из-за пожара произошел сбой и изменения в работе наземного общественного транспорта. Об этом предупредили в "Киевпастрансе".

"Задерживается движение троллейбусов №9, 22. Задерживается движение троллейбусов №9, 22 по просп. Воздухофлотский, 74 в оба направления из-за пожара, из соображений безопасности движение перекрыто полицией. Движение троллейбусов № № 9, 22 организовано от ул. Эрнеста до Троллейбусного депо №3", - сообщает пресс-служба КП.

Как сообщал УНИАН, руководство столичного аэропорта имени Сикорского ("Жуляны") решило сократить половину своих сотрудников для спасения предприятия от банкротства.

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