Аэропорт "Киев" решил сократить половину своих сотрудников: стала известна причина

Предприятие начинает поэтапное сокращение своих сотрудников.

Руководство столичного аэропорта имени Сикорского ("Жуляны") решило сократить половину своих сотрудников для спасения предприятия от банкротства.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Международный аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока. Накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также власти Киева. Напомним, что руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет", - заявили на предприятии.

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Всего в аэропорту работают около двух тысяч человек, в смежных предприятиях, которые сотрудничают с ним, - еще 8 тысяч сотрудников.

"Аэропорт "Киев" - это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн пассажиров и 30 тысяч рейсов в год. Это второй, по количеству отчислений в бюджет Киева, налогоплательщик среди коммунальных предприятий города. Это любимая работа для тысяч людей, визитная карточка и гордость столицы. Банкротство аэропорта "Киев" будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании "Мастер-Авиа" Олега Левченко, возвращение на докарантинный уровень перелетов произойдет за несколько лет.

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"Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства", - отметил он.

Сейчас каждое подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Киев" заявили, что он может не пережить коронавирусный кризис.

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