Женщина-водитель, сбившая в пьяном угаре 13-летнего школьника в Виннице, состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.
Об этом сообщает ТСН.Ранок, ссылаясь на собственные источники.
Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде двух месяцев под стражей с правом на залог. Содержание алкоголя в крови женщины в момент аварии превышало норму в 16 раз.
Под судом собрались люди, которые требовали справедливого наказания для 43-летней подозреваемой. На суде она вела себя спокойно. Вину признала и попросила прощения.
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Пострадавший школьник сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Адвокаты потерпевших говорят, что 180 тысяч гривень залога родственники водителя, вероятно, найдут. Поэтому она выйдет на свободу на время следствия.
Напомним, в понедельник, 24 мая, 43-летняя женщина наехала на малолетнего винничанина, в результате чего последний с тяжелыми травмами попал в больницу.
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