Мужчину задержали, ему удалось спастись.

Стала известна вероятная причина ДТП в Хмельницкой области, в котором погибли сразу четыре человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Луганской области пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибшийОтмечается, что авария произошла недалеко от Красилова.

«На бешеной скорости лоб в лоб столкнулись сразу две машины. Грузовик с прицепом протаранил микроавтобус, слетел в кювет, а затем накрыл еще и легковой автомобиль, который проезжал мимо. Машины сразу загорелись», – говорится в сюжете.

Сообщается, что спастись удалось только водителю фуры, он выскочил из кабины до того, как она вспыхнула. По версии следствия, именно водитель грузовика уснул за рулем. Его задержали.

Авария в Хмельницкой области: что еще известно

Как сообщали в полиции, по предварительным данным, водитель DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и легковым автомобилем «Опель Комбо».

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла начать осмотр места происшествия.

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Автор: Катерина Шварц