В городе Броды Львовской области полицейские расследуют обстоятельства смерти 30-летнего мужчины от взрыва петарды.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
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«Сегодня, 6 января, около 08:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в парковой зоне по улице Замковой в городе Броды обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
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