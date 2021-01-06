По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

В городе Броды Львовской области полицейские расследуют обстоятельства смерти 30-летнего мужчины от взрыва петарды.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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«Сегодня, 6 января, около 08:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в парковой зоне по улице Замковой в городе Броды обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

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Автор: Светлана Макринская