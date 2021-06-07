Во Львовской области мужчина получил смертельные травмы, пытаясь остановить автомобиль, который катился с вершины карьера.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, происшествие произошло 6 июня около 16:00.
Как предварительно установили правоохранители, 32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал собственным автомобилем Volkswagen Touran на водоем, расположенный недалеко от города Судовая Вишня, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде.
«Неожиданно автомобиль покатился вниз - человек увидел это и пытался остановить транспортное средство, однако попал под колеса, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПод Львовом школьник погиб во время экскурсии на водопадПо данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения").
Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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