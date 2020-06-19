Во Львове задержали 18-летнего педофила, изнасиловавшего мальчика в парке (фото)
Полицейские задержали злоумышленника, причастного к изнасилованию мальчика во Львове.
Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.
18 июня в 12:40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе Львова пропал ее 12-летний сын.
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К розыскам ребенка были задействованы сотрудники всех служб территориального подразделения полиции, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Там, в парке, ребенка изнасиловали.
За несколько часов правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова. Решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УКУ и избрания злоумышленнику меры пресечения.
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