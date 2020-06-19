Мэр Конотопа нашел в багажнике пять гранат – полиция проверяет, не покушение ли

В прошлом году на Семенихина уже было совершено покушение на убийство.

Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле Конотопского городского головы Артема Семенихина.

Как сообщили сегодня ночью УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, происшествие произошло вчера, 18 июня, около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов.

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«На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты. По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении на месте запасного колеса, в пакете, перемотанном изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов», – отмечается в сообщении.

По указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

«Сейчас продолжается осмотр автомобиля и гаража. Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», – уточнили в полиции.

Поздно вечером 18 июня Семенихин вышел в прямой эфир на своей публичной странице в Facebook «Артем Семенихин – городской голова Конотопа» из своего гаража и сообщил, что обнаружил в собственном автомобиле боевые гранаты.

«Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь», – отметил Семенихин.

Он рассказал, что поставил автомобиль в гараж, и при его осмотре обнаружил в тайнике пять боевых гранат – четыре РГД-5 и одну Ф-1 без запалов, а также показал находку.

«Что это? Кто-то хотел меня взорвать, или какая-то провокация готовилась? Пять гранат! Я сейчас вызвал сотрудников полиции, и сейчас едет следственно-оперативная группа», – сказал Семенихин.

При этом он рассказал, что «много где» оставлял машину, но не знает, как гранаты попали в его автомобиль Volkswagen Tuareg.

«Сейчас я со своей охраной зафиксировал этот факт (обнаружение боеприпасов – УНИАН). Ждем полицию. Я надеюсь, что надлежащим образом это будет зафиксировано... Хочу передать «привет» всем тем негодяям, которые готовили то ли покушение на меня, или, я думаю, что, скорее всего, провокацию», – подчеркнул Семенихин.

«Я надеюсь, господин Аваков (министр МВД Украины Арсен Аваков – УНИАН) сегодня это видео пересмотрит, пересмотрит начальник полиции Сумской области, пересмотрят все», – отметил Семенихин.

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Позже общественный активист Спартак Сергиенко вышел в эфир на YouTube-канале «Інша Думка» с места события. На видео видно много правоохранителей, которые ограждают гараж Семенихина с автомобилем внутри ограничительными фишками и лентами.

По словам активиста, на месте вместе с правоохранителями находятся спасатели и взрывотехники.

«Сейчас они выясняют, что на самом деле произошло, откуда взялись эти гранаты. Не знаю, насколько это затянется», – прокомментировал Сергиенко.

На видео видно Семенихина в бронежилете, который рассказывает и показывает активисту гранаты и где и при каких обстоятельствах они были найдены.

Также Семенихин высказал предположения, кому могла понадобиться эта провокация с возможной последующей информационной «бомбой», что полиция якобы нашла боеприпасы у городского головы. При этом мэр высказал предположение, что подбросить боевые гранаты в его автомобиль могли на одной из моек или СТО. Кроме того, Семенихин напомнил, что год назад на него было совершено покушение на убийство.

«В том нападении я подозреваю банду Игоря Молотка, народного депутата, и не исключаю, что «молотковцы» причастны и к этому случаю. Или же «огрохонцы» (Иван Огрохин – экс-мэр Конотопа – УНИАН)... Кто-то из этих мафиозных структур это придумал, кто-то из этих бандитов», – подчеркнул Семенихин.

В конце видео Сергиенко рассказывает, что по факту обнаружения боеприпасов в автомобиле Конотопского городского головы написано заявление в полицию и начаты следственные действия.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2019 года около часа ночи в городе Конотоп Сумской области жестоко избили кандидата в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу, офицера-психолога 92-й ОМБр Вооруженных Сил Украины Артема Семенихина, который был ранее Конотопским городским головой.

Неизвестные напали на мужчину, когда тот возвращался домой, и причинили ему тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Фото окровавленного Семенихина в больнице разместила на своей странице в Facebook депутат Сумского областного совета Елена Сердюк, которая отметила, что подозревает в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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