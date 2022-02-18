Ребенок находится в реанимации.

Во Львове полицейские задержали мужчину, который жестоко избил 7-летнего пасынка.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 18 февраля, около 02:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц Львова обратилась местная жительница с 7-летним сыном.

"Предварительно, медики диагностировали у мальчика перелом свода и основания черепа, челюсти, а также множественные гематомы", - говорится в сообщении.

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Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что 25-летний житель Львовского района неоднократно бил ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Полицейские задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области отец избил 8-летнюю дочь расческой, потому что у него не получалось сделать ей прическу.

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