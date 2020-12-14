На место происшествия вызвали полицию и "скорую".

Сегодня, 14 декабря, около двух часов ночи машинист электровоза на станции Подзамче во Львове наткнулся на ужасную находку – между путями лежало тело женщины с ожогами.

Читайте такжеВ Одессе парень получил тяжелые ожоги при попытке сделать селфи на крыше поездаОб этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Около 01:35 в городе Львове на станции Пидзамче, что практически в центре города, машинист резервного электровоза ВЛ80Т поезда №4202 обнаружил между путями 8 и 10 тело женщины с ожогами.

Предварительная причина смерти - поражение электрическим током. На место происшествия вызвали полицию и «скорую». Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти женщины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе