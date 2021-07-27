В частном разговоре поэт в экспрессивной манере назвал своего приятеля "любимый друг", что предположительно было услышано нападавшими.

Возле памятника Шевченко во Львове группа неизвестных молодых людей избила поэта Сергея Савина и его друга, уличного музыканта Максима Вербу. Савин считает, что нападение произошло на почве гомофобии.

Как рассказал Савин на своей странице в Facebook нападавшие – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Во время избиения они применили газовый баллончик. Пострадавшие получили химические ожоги первой степени и травмы.

"Группа молодых людей за нами наблюдала еще во время чтения мной стихов на площади Рынок. (О чем так уважительно и с упоением рассказывало еще неделю назад Национальное телевидение из Львовской студии). И с камер видеонаблюдения было видно, как за нами следили. И ходили по нашим следам.

ВНИМАНИЕ. Между нами и нападавшими не было ни одного диалога. Ни одного разговора. Ни одного слова. Что просто возмущает, потому что причин силового и слезоточивого вмешательства – 0 целых, 0 десятых", - объясняет поэт.

Он подозревает, что нападение совершено из-за дискриминации.

"Потому что единственное, что могли услышать преступники, это нашу с Максимом частную беседу, где я его поэтически назвал "ЛЮБИМЫЙ ДРУГ" (и это мое дело и мои слова, которых я не стыжусь!), и только из-за этого, юнцы могли себе нафантазировать, что мы принадлежим к ЛГБТ-сообществу. (Что абсолютно, в конце концов, никого не касается).

Я не собирался публично выражать поддержку геям и лесбиянкам, но с сегодняшнего дня понял, что даже если бы мы были геями, все равно, это недопустимо, чтобы какое - то пещерное г**но невежественное тебя п***ло до кровотечения в сердце того города, который несет культуру по всей стране", - отметил Савин.

Пострадавшие прошли медобследование и написали заявления в отделении полиции. Савин подчеркивает, что если это дискриминация по сексуальному проявлению свободы человека – то он доведет это до СМИ.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска: Гей не может быть патриотом, патриот - это христианин, верящий в Бога

"А я уверен, что это именно такая дискриминация. Потому что у него, видите ли, волосы в белый цвет окрашены, а я мужчину называю "ЛЮБИМЫЙ ДРУГ". Бог видит, воевать за права ЛГБТ - не моя тема. Я еще за язык не отвоевал, но с сегодняшнего дня я еще и буду бороться за права гомосексуалов. И всех остальных. Завтра буду изучать законодательные нормы и как это все действует по странам мира", - указал автор поста.

При том Савин подчеркивает, что является "чистым националистом" и "ничего не имеет к гомосексуальным влияниям", написав поэтический сборник, где "в каждом стихотворении прослеживается желание, любовь, хотение женщины и женщин".

В то же время в статусе поэта в Facebook по каким-то причинам написано, что "с женщинами он теперь только дружит".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров