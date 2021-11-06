Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления мотивов этого поступка, а также круга лиц, причастных к его совершению и привлечения их к ответственности.

В душевой комнате общежития одного из киевских вузов обнаружили видеокамеру, полиция проводит расследование.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития одного из столичных вузов на ул. Металлистов обнаружили видеокамеру.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Кроме этого, полицейские приняли заявления от жительниц общежития и допросили их в качестве потерпевших", - говорится в заметке.

Читайте такжеВ Польше погиб молодой украинец: тело парня нашли возле общежития

По данному факту отделом дознания Соломенского управления полиции было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления мотивов этого поступка, а также круга лиц, причастных к его совершению и привлечения их к ответственности.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, как писал УНИАН, 28 октября в женском душе в общежитии №7 Киевского политехнического института (КПИ) нашли камеру. Как сообщила нардеп Инна Совсун, личность того, кто это сделал, установили во время восстановления файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо, когда тестировал камеру. За время, пока она была там, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

Автор: Таня Поляковская