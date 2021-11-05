Комендант общежития призывает девушек "успокоиться".

В общежитии №7 Киевского политехнического института (КПИ) произошел дерзкий инцидент - 28 октября в женском душе нашли камеру.

Об этом в своем Facebook рассказала нардеп Инна Совсун.

По ее словам, личность того, кто это сделал, установили во время восстановления файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо, когда тестировал камеру. За время, пока она была там, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

"А дальше началось самое интересное. Комендант общежития сначала обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, которые хотят написать коллективное заявление "успокоиться". Комендантша утверждает, что все должны пересмотреть свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя - это буллинг, обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будут привлекать к ответственности за курение", - пишет Совсун.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета (фото)Депутат добавила, что своим поступком студент нарушил гарантированное Конституцией право на приватность жилья. По ее мнению, нарушителя должны как минимум отчислить, а перед потерпевшими девушками - извиниться.

Перспективы привлечения второкурсника к уголовной ответственности нардеп почти не видит.

"Есть статья 301, нарушителя можно наказать за изготовление порнографических материалов, но нужно доказать цель сбыта или распространения. Ее сложно установить, если, например, устройство нашли до того, как видео с него слили... Украинское законодательство нужно совершенствовать, чтобы нарушитель понес наказание, соизмеримое с нанесенным вредом", - пишет она.

Как сообщал УНИАН, ранее жители Днепра пожаловались на ужасное состояние туалета в одном из учебных заведений города. Мало того, что вся комната обклеена странными правилами, да и сам унитаз невозможно использовать по назначению.

Автор: Юрий Годован