Витвицкая уже вернулась на работу и провела прямой эфир.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая ночью попала в аварию в Киеве, показала, как выглядит после дорожно-транспортного происшествия.

К счастью, в момент столкновения знаменитость находилась на заднем сиденье авто, поэтому не получила серьезных травм. Из повреждений у Соломии шишка на лбу из-за того, что она ударилась головой о сиденье.

Витвицкая уже вернулась на работу и провела прямой эфир.

В сториз своего фотоблога она показала, как ловко ее загримировали. Также ведущая поблагодарила поклонников за поддержку.

"Спасибо, что волнуетесь, спасибо, что пишете и поддерживаете. Девушки зарисовали мне шишку на голове и будем вести ТСН", – успокоила звезда фолловеров.

Соломия Витвицкая - ДТП, в которое попала ведущая ТСН

Авария произошла ночью на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. Микроавтобус, в котором находилась телеведущая, врезался в резко перед ним затормозивший грузовик.

За рулем была подруга звезды "1+1", она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье. Их госпитализировали.

Состояние Витвицкой не вызывает беспокойства у врачей. Однако, она все же прошла обследование и сделала МРТ.

По данным Telegram-канала dtp.kiev.ua, в аварии водители грузовика и микроавтобуса обвиняют скутериста, который создал аварийную ситуацию. Впрочем, он свою вину отрицает.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко