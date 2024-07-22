В момент покушения в этом районе не работали камеры видеонаблюдения, пишут журналисты.

Убийство Ирины Фарион было заказным, подготовка к преступлению заняла по меньшей мере один месяц.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, свидетели преступления указали на мужчину, которого вчера объявила в розыск полиция. Не исключается, что у него были сообщники.

В день убийства стрелок поджидал бывшего народного депутата возле дома. Он выстрелил один раз, когда она выходила на улицу. По данным источников журналистов, стрелок "действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий". Из-за отключения света в этом районе не работали камеры видеонаблюдения.

Видео дня

Впервые подозреваемый попал на камеры 11 июля. Он приходил в шляпе, очках и одинаковой одежде ежедневно, кроме выходных. В сумочке, которую он имел при себе, могло быть оружие, но иногда он находился во дворе без нее.

Отмечается, что о подозрительном мужчине во дворе не заявляли в полицию. Кроме того, Фарион не сообщала правоохранителям об угрозах. Сейчас следствие изучает видеозаписи, а также одежду и поведение подозреваемого. На месте покушения нашли гильзу.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, в языковеда стреляли вечером 19 июля. Фарион госпитализировали во львовскую больницу, она находилась в критическом состоянии.

Ночью стало известно, что Ирина Фарион умерла. Вчера Нацполиция показала фото и видео с камер наблюдения, которые зафиксировали подозреваемого в причастности к ее убийству.

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