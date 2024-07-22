К расследованию задействованы все необходимые силы, говорит президент.

У украинских правоохранителей появляется больше данных о человеке, который убил бывшего народного депутата Ирину Фарион во Львове.

Об этом в вечернем видеообращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по этому делу.

"По расследованию убийства Ирины Фарион. Тяжелый процесс, но все необходимые силы задействованы, и появляется больше данных относительно исполнителя этого преступления", - рассказал президент. Видео дня

Убийство Ирины Фарион

Как сообщал УНИАН, вечером 19 июля неизвестный выстрелил в женщину недалеко от ее дома. Фарион госпитализировали в больницу в критическом стране, нападавшему удалось скрыться.

В 23:33 врачи сообщили о смерти Ирины Фарион. Нападение квалифицировано по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Сразу после нападения в городе объявили специальную полицейскую операцию по поиску нападавшего, его до сих пор не нашли.

Вечером Национальная полиция обнародовала фотографии и видео с камер наблюдения, на которые попал человек, который может быть причастен к убийству. Правоохранители просят помочь в его идентификации, однако призывают не пытаться задержать его самостоятельно.

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