Парламентария подозревают в злоупотреблении влиянием.

Уже третье заседание Высший антикоррупционный суд не может избрать меру пресечения для народного депутата и члена фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего судебного заседания адвокат Лариса Криворучко заявила об отводе прокурору Виталию Корзуну из-за предвзятого, по ее мнению, отношения к своему клиенту, но судья отказал в удовлетворении этого отвода.

После этого прокурор Виталий Корзун озвучил ходатайство о Кузьминых: он просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой залога в 49 тыс. 620 грн.

Сам подозреваемый Кузьминых заявил в суде, что не считает себя виноватым и будет отстаивать свою позицию.

В итоге сегодня суд не успел до конца заслушать позицию адвоката, и судья Ткаченко объявил перерыв до 12:00 14 февраля.

Нардепа "Слуги народа" поймали на взятке: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых.

7 февраля ВАКС должен был избрать Кузьминых меру пресечения. Прокурор заявлял, что будет просить суд взять нардепа под стражу с альтернативой залога в размере почти 50 тыс. грн. Заседание суда не состоялось, поскольку депутат не имел с собой паспорта.

8 февраля суд отказал Кузьминых в участии в заседании через видеоконференцсвязь. В тот же день Кузьминых прибыл на заседание в 16:00. После чего его адвокат заявила отвод секретарю судебного заседания. В конце концов судья объявил перерыв в заседании до 11 февраля.

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