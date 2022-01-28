По данным следствия, чиновник получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, только что НАБУ, Спецализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора разоблачили действующего народного депутата Украины "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В ведомстве пообещали сообщить детали позже.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергее Кузьминых.