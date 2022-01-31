По данным следствия, депутат получил взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в использовании своих служебных полномочий и влияния народному депутату Сергею Кузьминых.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала она.

Читайте такжеВ "Слуге народа" отреагировали на задержание нардепа Кузьминых за взятку в полмиллионаКак сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что хочет видеть беспристрастное расследование дела Кузьминых правоохранительными органами и рассмотрение ее в суде. Стефанчук отметил невозможность влияния на правоохранительные органы и в суд.

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