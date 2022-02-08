Заседание по избранию меры пресечения переносили дважды.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему должны избрать меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после начала заседания адвокат депутата Лариса Криворучко заявила отвод секретарю судебного заседания за то, что она якобы не выполнила свой долг - сообщить Кузьминых о перерыве в заседании сегодня утром.

Напомним, утром 8 февраля суд отказал в участии Кузьминых в заседании из-за видеоконференцсвязи. Нардеп требовал этого, поскольку якобы находился не в Киеве.

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Адвокат Кузьминых сообщила, что ее подзащитный уехал в Житомир, чтобы привезти свой паспорт для суда, но не успел вернуться на начало судебного заседания.

Ранее заседание суда по избранию меры пресечения не состоялось, поскольку у депутата не было с собой паспорта. Он сказал, что документ находится в Житомире, а телефон с приложением "Дія" изъяли детективы НАБУ.

Судья объявил перерыв в заседании до 16.00 и выразил надежду, что к этому времени Кузьминых успеет доехать из Житомира в Киев.

Дело Сергея Кузьминых

28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.

Адвокат Кузьминых заявляла, что тот находится в больнице.

7 февраля в НАБУ заявили, что правоохранители задержали депутата Кузьминых. Позже заместитель начальника пресс-службы НАБУ Маргарита Живага сообщила, что депутат сам пришел к следователям. Также в этот день ВАКС должен был избрать Кузьминых меру пресечения. Прокурор заявлял, что будет просить суд взять его под стражу с альтернативой залога в размере почти 50 тыс. грн.

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