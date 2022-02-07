Правоохранители разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки в 558 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд сегодня будет избирать меру пресечения подозреваемому во взяточничестве народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Как корреспонденту УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, есть судебное постановление о розыске и задержании Кузьминых с целью доставки к ВАКС. Депутата уже доставили в суд.

Заседание должно было начаться в 15:00, но до сих пор не началось.

Читайте такжеНАБУ и САП задержали нардепа Кузьминых, подозреваемого в получении взятки

Прокурор САП Виталий Корзун рассказал корреспонденту УНИАН, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять народного депутата под стражу с альтернативой залога в размере 49,6 тысячи гривен.

Он объяснил, что такой достаточно низкий размер залога объясняется тем, что нардепу инкриминируют ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием.

Это считается нетяжким преступлением, и максимальный размер залога по такому преступлению не может превышать вышеупомянутую сумму.

Корзун добавил, что Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета, и поэтому его деяния квалифицируются именно злоупотребление влиянием.

Дело нардепа Сергея Кузьминых

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.

Адвокат Кузьминых заявила, что тот находится в больнице.

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