Отмечается тление и задымление в Денисовецком, Паришевском и Котовском лесничествах.

По состоянию на 28 августа в Зоне отчуженности есть три очага возгорания, открытого горения не наблюдается.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Киевщину окружил смог, а жители столицы и соседних районов жалуются на запах гари. Однако, это не связано с очагами возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, которые были зафиксированы в приграничных районах 24 августа 2022 года спутниками NASA FIRMS", - заверили в Госагентстве.

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Отмечается, что сейчас в Киевской области отмечается мгла - атмосферное явление, заключающееся в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет повышенных частиц пыли, дыма и гари.

"По состоянию на 28 августа 2022 года по Зоне отчуждения остается 3 очага возгорания с 4. Открытого горения не наблюдается, только тление и задымление в Денисовецькому, Паришевском и Котовском лесничествах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В ГСЧС заявили, что в Киеве и области наблюдается мгла, но это явление не является аномальным или опасным. По информации Укргидрометцентра, по состоянию на 19:00 территория Украины находилась в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью.

Позже заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий отметил, что в Киеве зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха, но "париться не нужно".

"На сегодняшний день горят торфяники и в Бучанском районе, и в Вышгородском районе. ГСЧС работает. Несколько превышения загрязнения воздуха есть, но беспокоиться не нужно", - сказал он.

Представитель министерства напомнил, что местным жителям рекомендуется закрыть окна, меньше находиться на открытом воздухе и пить больше воды.

"Это касается больше Оболонского района, это касается Троещины, это касается Деснянского района. Там несколько есть превышение загрязнения воздуха", - сказал Краснолуцкий.

По его словам, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям "успокаивают и говорят, что ситуация контролируемая, ничего страшного не случится". "В ближайшее время обещают потушить пожары", - добавил представитель министерства.

Предполагается, что на утро 29 августа качество воздуха в Киеве уже улучшится.

Краснолуцкий также пояснил, что пожары на торфяниках происходят из-за жары.

Кроме того, замминистра заверил, что радиационный фон в Киеве - в норме.

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