Сейчас поиск погибших в разрушенном доме Салтовского района города продолжается.

В Харькове спасатели ГСЧС достали тела уже 15 погибших из-под завалов разрушенного в результате обстрелов оккупантов жилого дома.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"Спасатели два дня подряд проводят поисково-спасательные работы в разрушенной жилой трехэтажке. По состоянию на 19:00 из - под завалов было изъято 15 погибших человек", - сообщили спасатели.

Сейчас поиск погибших в разрушенном доме Салтовского района города продолжается.

"От ГСЧС привлечено 75 человек и 13 ед. техники, в т. ч. тяжелая инженерная техника", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, 17 августа в результате обстрела российскими захватчиками трехэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова по последним данным ранены 17 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, 18 августа около 4:30 враг осуществил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харькова. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Сообщалось о двух погибших людей, 18-получили ранения, в том числе двое детей.

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