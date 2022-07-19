В частности, правоохранители имеют документальное подтверждение о похищении 21 источника ионизирующего излучения.

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства того, что подразделения вооруженных сил России, которые осуществили силовой захват объектов государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" и контролировали их с 24 февраля по 31 марта, совершили акт ядерного терроризма.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

"Превратив этот объект в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта", - подчеркнули в СБУ.

Установлено, что 24 февраля военные из РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности: повредили помещение, заминировали территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы; сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывные поставки запасных частей, топлива и расходных материалов; удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

В распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что во время оккупации на территории Зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных РФ; непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно.

Также есть документальное подтверждение того, что на территории хранилища, где производятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек; территорию Зоны отчуждения заминировали: выявлено более 100 мин и 3 подрыва; в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки.

Кроме того, СБУ подтверждает, что 9 марта предприятие было почти полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности, была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива.

Среди прочего, в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории Зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация усугубилась невозможностью доступа пожарных для их тушения.

СБУ также имеет подтверждение того, что оккупанты разграбили предприятия Зоны отчуждения, в частности автопарк специализированной техники и похитили горючее.

"Разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой выделила Еврокомиссия. Похищено и оборудование, закупленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе SATREPS. Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ДСП "ЧАЭС" и украдена мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн гривен", - отметили в СБУ.

Кроме того, есть подтверждение похищения 21 источника ионизирующего излучения общей активностью около 7 млн Бк. "Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью почти 2 тыс. кв. м", - пояснили в СБУ.

Также оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".

"Территория Зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров", - отметили в СБУ.

Отмечается, что в рамках расследования преступлений сообщено о подозрении захватчику, отдавшему приказ штурмовать ДСП "ЧАЭС", - это бывший заместитель командующего Сибирским округом войск Росгвардии генерал-майор Олег Якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения Росгвардии по Брянской области полковнику Андрею Фроленкову, руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на ЧАЭС.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.

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