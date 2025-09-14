На месте взрыва продолжается ликвидация последствий / коллаж УНИАН, фото Юлия Свириденко

На месте взрыва в вагоне поезда в Киевской области уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава, идет подготовка для укладки новых рельсов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, ситуацию на железнодорожном перегоне Боярка-Васильков в Киевской области держат на контроле. Свириденко добавила, что расследование причин инцидента продолжается.

"Продолжается ликвидация последствий. ГСЧС и "Укрзализныця" работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения. Уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки", - заявила глава правительства.

Она сообщила, что параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.

Взрыв в поезде под Киевом: поврежденный подвижной состав убрали, укладывают новые рельсы

Относительно изменения движения поездов Свириденко сообщила, что поезд, который во время начала детонации был непосредственно на месте, задерживался на четыре часа, а по состоянию на сейчас сократил задержку, поэтому она составляет один час.

Кроме того, добавила премьер, "Укрзализныця" согласовала ускоренный контроль с Государственной пограничной службой Украины и польской пограничной службой - для сохранения стыковки.

"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 ч, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от "Укрзализныци", - написала она.

Свириденко также отметила, что ограничено было движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Кроме того, Киевская областная военная администрация обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты.

Взрывы на железной дороге в Киевской области - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 14 сентября в результате взрыва в вагоне поезда была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке в районе города Боярка. Пострадавших в результате взрыва нет.

В Главном управлении коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявили, что ночные взрывы в Киевской области были вызваны детонацией боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз.

Из-за этой ситуации движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона - отцеплены. На месте работали пиротехники.

