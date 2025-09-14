Взрыв в поезде под Киевом: поврежденный подвижной состав убрали, укладывают новые рельсы

Расследование причин инцидента продолжается.

На месте взрыва в вагоне поезда в Киевской области уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава, идет подготовка для укладки новых рельсов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, ситуацию на железнодорожном перегоне Боярка-Васильков в Киевской области держат на контроле. Свириденко добавила, что расследование причин инцидента продолжается.

"Продолжается ликвидация последствий. ГСЧС и "Укрзализныця" работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения. Уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки", - заявила глава правительства.

Она сообщила, что параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.

Относительно изменения движения поездов Свириденко сообщила, что поезд, который во время начала детонации был непосредственно на месте, задерживался на четыре часа, а по состоянию на сейчас сократил задержку, поэтому она составляет один час.

Кроме того, добавила премьер, "Укрзализныця" согласовала ускоренный контроль с Государственной пограничной службой Украины и польской пограничной службой - для сохранения стыковки.

"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 ч, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от "Укрзализныци", - написала она.

Свириденко также отметила, что ограничено было движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Кроме того, Киевская областная военная администрация обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты.

Взрывы на железной дороге в Киевской области - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 14 сентября в результате взрыва в вагоне поезда была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке в районе города Боярка. Пострадавших в результате взрыва нет.

В Главном управлении коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявили, что ночные взрывы в Киевской области были вызваны детонацией боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз.

Из-за этой ситуации движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона - отцеплены. На месте работали пиротехники.

