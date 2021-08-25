Суд по делу продолжается - допрашивают свидетелей.

Через год после ужасной аварии с курсантками в Киеве ее предполагаемый виновник до сих пор не понес наказания. Речь идет о майоре Владимире Холодном, который, будучи пьяным, в августе 2020 года сбил трех молодых девушек. Они учились в Военно-медицинской академии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как себя чувствуют пострадавшие в ДТП

Одна из пострадавших - Татьяна. Девушка пережила ампутацию ноги и сейчас показывает журналистам новый протез. У Галины тогда диагностировали переломы обеих ног, сейчас раны уже срослись, однако девушка хромает из-за боли. Третья потерпевшая, по имени Александра, с журналистами общается по скайпу. Она, как и Татьяна, потеряла одну ногу, а вторую ей сейчас спасают немецкие медики. Из нее удалили часть воспаленной кости и заново нарастили новую. Она, к сожалению, оказалась слишком хрупкой.

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"Кость укрепили. И как только позволили постепенно нагружать, через некоторое время новая кость сломалась. Теперь мне нельзя ее нагружать и это очень большой скачок в прошлое", - говорит Александра.

Судьба виновника ДТП

46-летний майор Владимир Холодный в ноябре прошлого года вышел под залог в менее 200 тысяч гривень. С должности в академии его отстранили, суд по делу продолжается до сих пор. Там допрашивают свидетелей. Адвокат подозреваемого говорит, что позицию тот не изменил: вину признает.

"У него жена, малолетние дети. Больной ДЦП малолетний ребенок. Также женщина больна раком. Там много таких семейных обстоятельств", - говорит защитник.

Потерпевшие девушки решили по этим причинам не требовать взыскания компенсации. Не хотят, чтобы родным офицера пришлось платить деньги. В том, что он сядет в тюрьму, девушки не сомневаются.

Автор: Юрий Годован