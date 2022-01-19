Женщина исчезла по дороге в командировку, а затем ее тело нашли в лесу.

В лесу Житомирской области нашли мертвой директора филиала компании "Микрокредит" Татьяну Холодную. Женщина уехала в командировку и исчезла.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Искали четыре дня

33-летняя Татьяна Холодная жила с семьей в Бердичеве. 11 января женщина собралась в командировку в Новоград-Волынский. Сначала Татьяна доехала до Житомира. В 11:30 она позвонила к мужу Александру и сообщила, что уже села в автобус на Олевск, чтобы доехать до пункта назначения.

Как оказалось потом, женщина вышла из автобуса уже в 20 километрах от Житомира.

Источник издания рассказал, что женщина вышла на остановке в Березовке. Водитель автобуса запомнил стройную Татьяну в норковом полушубке.

Ни родные, ни следователи не могут объяснить, почему женщина неожиданно вышла, не доехав до нужного места. Водитель автобуса заверил, что конфликтной ситуации в автобусе якобы не было.

Около 17 часов муж Татьяны сообщил в полицию об исчезновении жены. Женщина не отвечала на звонки, а в офисе компании в Новограде-Волынском сказали, что она к ним не доехала.

Поисками женщины занимались полицейские. Впоследствии присоединились друзья и родные Татьяны. Они выезжали машинами, прочесывали территорию. Тело Татьяны нашли через 4 дня. Родные говорят, что это стало для них адом.

"Место смерти - буквально в двухстах метрах от автодороги Киев-Чоп, в километре от военного городка. Женщина висела на черном шарфе, вся одежда была на ней. На месте нашли ее iPhone, сумку с банковскими карточками и немного наличных", – рассказал собеседник издания в местной полиции.

Родные не верят в самоубийство

Полиция предварительно квалифицировала дело как самоубийство. Эту версию подтвердила и экспертиза. Однако родные не соглашаются с этим.

Кума и бизнес-партнерша погибшей Виктория Яблонская рассказала, что Татьяна была успешной женщиной. За короткое время она стала региональным менеджером крупной компании.

"Эта на вид хрупкая женщина была успешной, всегда добивалась своего, как говорят – стальная леди. А что касается семьи - мама-наседка: она бы выцарапала глаза за мужа и двоих детей", – рассказала Виктория.

Женщина считает, что расследование смерти Татьяны превратилось в "шапито". Экспертизе, которую провели за час-два, никто из друзей и родственников не верит. Семья женщины обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении дополнительных исследований.

Кроме того, родные и друзья женщины раскритиковали полицию. По их словам, копы не вели нормальных поисков, а тело Татьяны нашли не правоохранители, а сестра кумы Татьяны с мужем.

По словам близких, последние три звонка с телефона женщины были куме, матери и на 102. Родные уверены, что Татьяна Холодная не совершила самоубийство, ведь в таком случае не стала бы звонить в полицию.

"Также не было никакого смысла ехать из Бердичева 70 километров, чтобы повеситься в лесу. Да и представить, что Таня оставит мужа и двоих детей – тоже никак нельзя. Утром того дня она отвезла на санках сынишку в детский сад. По словам ее мужа, они по дороге дурачились, смеялись, фотографировались. Все было как всегда! А потом она уехала в командировку", - говорит подруга.

Коллеги женщины рассказали, что она" сидела на таблетках" из-за рабочих моментов.

"Не подумайте ничего плохого, она поддерживала себя, старалась не нервничать, ведь работа не из легких", - рассказала коллега женщины.

Кроме того, коллеги заявили, что в тот день Татьяна якобы везла с собой немалую сумму денег, однако после смерти в сумке нашли "копейки".

Причина в кредитах?

Полиция Житомирской области продолжает расследование и проверяет информацию о возможных долгах погибшей.

В Едином реестре судебных решений есть информация, что ранее с Татьяной и ее мужем судился "Универсал банк". Согласно судебным документам, сумма задолженности по кредиту составляла почти 26 тысяч долларов (около 730 тыс. грн). В 2019 году Бердичевский горрайонный суд постановил взыскать эти деньги. Сейчас Татьяны и ее мужа нет в списке должников.

Это может свидетельствовать о том, что супруги уже выплатили долг. Тем не менее банк мог и не обращаться в исполнительную службу, а действовать своими методами.

Одна из подруг погибшей вспомнила, что в последнее время Татьяна якобы брала кредиты, но, зачем и о каких суммах идет речь – не знает.

Без матери теперь будут расти 11-летняя Диана и 5-летний Денис. Друзья и родственники хотят узнать, что же на самом деле произошло с Татьяной в тот трагический день.

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