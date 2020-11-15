Пассажирку автобуса госпитализировали в больницу.

В Запорожской области рейсовый автобус столкнулся с трактором, один человек погиб.

Читайте такжеВ Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 2 человека, еще 4 пострадалиКак сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, авария произошла вечером 14 ноября на автодороге "Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь".

Правоохранители установили, что пассажирский автобус Mercedes-Benz, двигаясь по проезжей части автодороги, столкнулся с колесным трактором "К-700А", который двигался впереди. В результате аварии водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали. Всего в салоне было восемь пассажиров.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи