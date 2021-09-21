Стоимость одной справки составляла 300-400 грн.

В Запорожской области разоблачили 25-летнюю женщину, которая подделывала ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, фигурантка изготавливала справки с отрицательным результатом на коронавирус без прохождения соответствующих исследований.

"Женщина рекламировала свои услуги по изготовлению поддельных справок в групповых чатах в мессенджерах и соцсетях. Клиенты, среди которых – в основном туристы, не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления", - говорится в сообщении.

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Установлено, что фигурантка изготовила более 60 справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Стоимость одной справки составляла 300-400 грн (в зависимости от срока ее изготовления).

Отмечается, что поддельная медицинская документация выдавалась только в электронной форме от имени местной частной лаборатории, которая проводит исследование образцов на COVID-19, без внесения каких-либо баз данных лаборатории.

Во время проведения обыска по месту жительства правонарушительницы изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, образцы электронных справок, оформленных на разных граждан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Как сообщал УНИАН, в июле во Львове полиция разоблачила дельцов, которые выдавали фальшивые справки об отсутствии COVID-19. Поддельные справки с отрицательным результатом на вирусное заболевание заказчики, собираясь на отдых за границу, предъявляли работникам Государственной пограничной службы.

К сделкам с фальшивыми справками причастны работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм. Они наладили схему изготовления и сбыта справок с выводом "тест отрицательный", без проведения каких-либо лабораторных исследований. Заказ обходился клиентам в 800-900 грн.

Автор: Светлана Макринская