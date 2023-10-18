Сейчас проводится демонтаж конструкций, угрожающих безопасности спасателей, которые разбирают завалы.

В Запорожье существует угроза обвала многоэтажного жилого дома, в который сегодня попала российская ракета.

"Существует угроза обвала дома, в который попала российская ракета. Сейчас, чтобы продолжать разбор завалов, специальным краном поддерживают навесную конструкцию, то есть часть крыши. Это нужно, чтобы обезопасить спасателей и продолжить спасательно-поисковые работы", — заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, сообщает Общественное.

Как уточнили в ГУ ГСЧС в Запорожской области, сейчас происходит демонтаж полуразрушенных строительных конструкций, которые нависают и угрожают безопасности спасателей во время ликвидации последствий ракетного удара и поиска трех без вести пропавших людей.

Одновременно с этим спасатели ГСЧС проводят поисковые работы внутри дома - в той части, которая подверглась частичным разрушениям.

Ракетный удар по Запорожью 18 октября - что известно

Сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом.

По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте.

Он отметил, что враг использовал баллистические ракеты С-300, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области. Разрушениям подверглись два подъезда дома - это примерно 8 квартир. После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а впоследствии – восстановлено.

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