Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома, людям оказывают помощь.

Вследствие ночного ракетного удара российских оккупантов по Запорожью в ночь на 18 октября погибли уже два человека.

Как сообщил у себя в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, ранения получили 4 человека. Еще три украинца считаются пропавшими без вести.

"Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома", - добавил Куртев.

Видео дня

Сейчас горожанам продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем пункте несокрушимости.

"К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек, раненых - до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими. Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь", - написал в Telegram руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

На месте продолжают работать экстренные службы.

"Спасибо спасателям, что с риском для жизни разбирают завалы, что всегда первые там, где опасно. Спасибо медикам - лечите, обезболиваете, вытаскиваете с того света. Спасибо правоохранителям - защищаете, обеспечиваете порядок. Спасибо всем неравнодушным, что помогают, не остаются в стороне", - добавил Малашко.

Ракетные удары РФ по Украине

Около 3 часов ночи Малашко сообщил, что в период с 01:33 по 01:48 оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по территории города, один из них пришелся на многоэтажный дом в центре. В результате атаки было повреждено 8 квартир.

При этом в ночь на вторник, 17 октября, Россия атаковала юг Украины - запустила беспилотные летательные аппараты.

А до этого, 16 октября, оккупанты задействовали одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". В Целом Украинский противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 11 беспилотных летательных аппаратов.

Вас также могут заинтересовать новости: