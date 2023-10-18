Сегодня вечером в Запорожье раздалась серия взрывов. В 01:34 на странице Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram сообщили, что для Днепропетровской и Запорожской областей существует ракетная опасность. Уже вскоре к ним присоединились Николаевщина и Херсонщина.
По данным "Общественного", в городе по меньшей мере трижды раздавались взрывы. Воздушная тревога продолжается. Пока информация от местной военной администрации не поступала.
Также сейчас воздушная тревога объявлена на территории Кировоградской области.
Российские обстрелы: последние новости
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 октября войска РФ нанесли комбинированный удар, выпустив по украинским городам 12 ударных беспилотников типа "Shahed", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и "Искандер-М". Нашим силам противовоздушной обороны тогда удалось уничтожить две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.
Уже следующей ночью под атакой оказался юг Украины. Российские оккупанты запустили из оккупированного Крыма шесть беспилотников, их удалось сбить. Еще одну ракету Х-59 ликвидировали в небе над Николаевщиной.
Однако обломки одного из дронов упали на Одесский яхт-клуб, разрушив здание школы парусного спорта и ангар, а также повредив частные катера и яхты.