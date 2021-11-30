Правоохранители проводят расследование.

Жуткий случай произошел в Запорожье. Мужчина погиб из-за балкона, который обвалился в здании на четвертом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел на улице Александровской. Здание, где произошла трагедия, не эксплуатировалось. Балкон обвалился с четвертого этажа, когда на нем стоял 36-летний мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.

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На месте инцидента работали три единицы техники ГСЧС и 15 человек личного состава. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Правоохранители проводят расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 ноября в одесской школе №111 прямо во время урока на учеников обвалился потолок. Школьники находились в помещении, когда потолок внезапно упал. На обнародованных кадрах видно разбросанные куски штукатурки и слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли в порядке.

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Автор: Анастасия Горбачева