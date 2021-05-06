Во время выполнения работ кран наткнулся на подводную скалу.

Один из самых мощных в Украине кранов Lifting LK-800 "Захарий" застрял в Запорожье посреди Днепра.

Как сообщает Onur Group Ukraine в Facebook, инцидент с краном произошел сегодня. Во время выполнения работ он наткнулся на подводную скалу из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту.

«Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу», - говорится в сообщении.

В компании обещают в максимально быстрые сроки отремонтировать поврежденную часть и возобновить работы по строительству моста.

Ранее сайт города Запорожье 061.ua сообщал, что 25 апреля плавкран "Захарий" приступил к важнейшему этапу - монтажу первого пролета вантового моста.

Что известно о кране Lifting LK-800 "Захарий"

Захарий LK-800 - несамоходный плавучий кран грузоподъемностью 800 тонн, один из самых мощных кранов Украины.

Использовался при монтаже Подольского мостового перехода. 18 ноября 2011 во время проведения работ кран упал. На момент аварии краном оставалось установить четыре верхние секции Подольского мостового перехода. Команда крана не пострадала.

4 января 2021 кран прибыл в Запорожье для продолжения строительства новых запорожских мостов.

После крушения кран "завел" аккаунт в Twitter, где жаловался на жизнь и сообщал последние новости о ремонте. События в Запорожье кран пока что никак не прокомментировал.

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Автор: Денис Прядко