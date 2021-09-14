Инцидент с пенсионером и водителем произошел в маршрутке №85 в Запорожье.

В Запорожье наказали водителя маршрутки, который чуть не пробил дверью голову пенсионеру. У пострадавшего - гематомы на лице, подозрение на сотрясение мозга и трещина в скуле.

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Водителю грозит штраф или до года исправительных работ. Фирму-перевозчика оштрафовали на 10 тыс. гривень. А в мэрии разорвали с ними соглашения. Кроме того, в компании рассказали, что водитель раскаялся и написал заявление об увольнении.

Информацию об увольнении водителя подтвердил и мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Как сообщали местные Telegram-каналы, в Запорожье водитель маршрутки обматерил и ударил дверью пенсионера при других людях якобы из-за того, что пассажир был с тачкой. На опубликованных кадрах видно, как пострадавший пенсионер сидит на корточках и держится за ушибленную голову. Возмущенные пассажиры вызвали полицию. А пока патрульные ехали, заблокировали водителя и не дали ему убежать.

Сын потерпевшего рассказал, сразу после инцидента водитель предлагал деньги, чтобы они забрали заявление. Но они отказались от такого предложения.

Автор: Ольга Робейко