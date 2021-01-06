В Запорожье патрульные задержали посетителя супермаркета, который совершил кражу и стрелял из пистолета.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Запорожской области в Facebook.
Читайте такжеГибель сына Корбана: в полиции рассказали детали трагедии (видео)"Вчера около 20:00 патрульные получили сообщение о том, что во дворе проспекта Металлургов неизвестный мужчина пытается убежать от охранника супермаркета и стреляет из пистолета. Прибыв по указанному адресу, инспекторы выяснили что мужчина совершил кражу гигиенических средств из супермаркета. Это заметил охранник магазина и пытался задержать его, на что последний начал убегать и применять оружие", - говорится в сообщении.
31-летнего гражданина полицейские задержали в общественном транспорте. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили пистолет, нож и похищенные вещи из супермаркета.
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