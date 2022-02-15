Злоумышленника уже задержали и арестовали.

Рецидивист ограбил, изнасиловал и пытался задушить пенсионерку в Тульчине Винницкой области. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

11 февраля около 16:00 в полицию обратилась жительница Тульчина. По словам женщины, на ее 73-летнюю мать напали. Злоумышленник отобрал у пострадавшей 3 тысячи гривен, изнасиловал ее и пытался задушить.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать подозреваемого в центре Тульчина.

Отмечается, что задержанный ранее не раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз его осудили на пять лет лишения свободы за кражу и незаконное завладение транспортным средством.

Задержанному 12 февраля сообщили подозрение и его взяли под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНИАН, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6 в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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