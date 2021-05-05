Сейчас следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

В Винницкой области полиция начала уголовное производство по факту надругательства над Государственным флагом Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

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«По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в пгт Тывров неизвестные испачкали Государственный флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами)», - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

В полиции добавили, что такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

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Автор: Светлана Макринская