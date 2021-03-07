В Виннице в результате столкновения легкового автомобиля и поезда травмирован водитель легковушки.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня в 6:58 на нерегулируемом железнодорожном переезде по ул. Железнодорожной.
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"Произошло столкновение дизельного поезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля.
Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.
Что этому предшествовало
4 марта 2021 года в Киеве мужчине на вокзале "Киев-Пассажирский" отрезало ноги поездом.
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