ЧП произошло утром на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В Виннице в результате столкновения легкового автомобиля и поезда травмирован водитель легковушки.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня в 6:58 на нерегулируемом железнодорожном переезде по ул. Железнодорожной.

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"Произошло столкновение дизельного поезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.

Что этому предшествовало

4 марта 2021 года в Киеве мужчине на вокзале "Киев-Пассажирский" отрезало ноги поездом.

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Автор: Антонина Доломанжи